Молодой азербайджанец устроил переполох в немецком городке

Гражданин Азербайджана нарушил покой маленького немецкого городка Амбер (Бавария), пишут немецкие СМИ.

Согласно информации, 27-летний азербайджанец должен был явиться в миграционное управление, однако долгое время игнорировал данное предписание.

В конечном итоге молодой человек был объявлен в розыск. Когда полиция все же установила его местонахождение, он попытался убежать.

Погоня нескольких патрулей полиции за молодым азербайджанцем хоть и была короткой, но нарушила покой жителей города.

По информации издания mittelbayerische.de, беглец был задержан и отправлен в тюрьму.