США готовят мощный удар по Сирии

Военные корабли и самолеты США размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии. Об этом в среду, 28 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, утверждая, что атака пока не планируется.

По данным информаторов, американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии.

В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака. Канал отмечает, что разведка якобы заметила перемещение самолетов и емкостей с химическими веществами на Шайрате, но иной подозрительной активности там в последнее время не выявляли.