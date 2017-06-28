Подписаться на уведомления
 

США готовят мощный удар по Сирии

 

Военные корабли и самолеты США размещены на атакующих позициях для возможного удара по Сирии. Об этом в среду, 28 июня, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, утверждая, что атака пока не планируется.

По данным информаторов, американские военные круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии.

В Вашингтоне считают, что оттуда может последовать химическая атака. Канал отмечает, что разведка якобы заметила перемещение самолетов и емкостей с химическими веществами на Шайрате, но иной подозрительной активности там в последнее время не выявляли.

921 просмотров


Старости
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову наше послесловие
Наша погода
Сегодня 34° / 23°
30 Июн 31° / 23°
1 Июл 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
США готовят мощный удар по Сирии
Молодой азербайджанец устроил переполох в немецком городке
В Газахе на берегу реки обнаружен труп
В Венесуэле продолжают гибнуть протестующие
Трамп принял приглашение Макрона
ЧП в море: пострадали пять сотрудников SOCAR
Александр Проханов после визита в Азербайджан: "Ильхам Алиев оказал мне честь"
Массовые протесты в Марокко ранены десятки полицейских
Путин о попытках вмешательства иностранных спецслужб
Трамп настроил против себя весь мир Наш комментарий
В Ливии боевики захватили в плен сотрудников ООН
Судьба азербайджанской диаспоры решится в сентябре
В России осудили наркобаронов из Азербайджана
Бои в Ливии
Власти КНДР хотят казнить бывшего президента Южной Кореи
Новый удар по Сирии 40 погибших
Иран против участия Израиля в карабахском конфликте заявление Лариджани
В таиландскую деревню направили полицию для защиты от призрака
Трамп обрушился с критикой на Washington Post и Amazon
Командующего ВВС Франции уличили в полетах к семье на истребителе
Глава Пентагона: «Путин создает неприятности за рубежом»
Неопределенность вокруг Аграмунта в ПАСЕ
Дуров согласился сотрудничать с Роскомнадзором
В Украине подорвали автомобиль с полковником СБУ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться