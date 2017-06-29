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Катар решил судиться со своими обидчиками

 

Национальная комиссия по правам человека Катара намерена нанять швейцарскую юридическую фирму, чтобы отсудить компенсацию у стран Персидского залива, которые разорвали  отношения и ввели санкции против Дохи, передает телеканал Ал-Джазира.

Глава комиссии Али бин Смайх Ал-Марри заявил, что комиссия намерена предпринять действия против Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, разорвавших дипломатические и торговые отношения с Катаром.

«Мы предпримем юридические действия вместе с теми, на кого повлияли эти санкции. Эти три страны должны компенсировать убытки от санкций. Некоторые иски будут поданы в суды этих трех стран, а в некоторых случаях  в суды, имеющие международную юрисдикцию, например в Европе. В зависимости от компенсации»

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