Катар решил судиться со своими обидчиками

Национальная комиссия по правам человека Катара намерена нанять швейцарскую юридическую фирму, чтобы отсудить компенсацию у стран Персидского залива, которые разорвали отношения и ввели санкции против Дохи, передает телеканал Ал-Джазира.

Глава комиссии Али бин Смайх Ал-Марри заявил, что комиссия намерена предпринять действия против Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, разорвавших дипломатические и торговые отношения с Катаром.

«Мы предпримем юридические действия вместе с теми, на кого повлияли эти санкции. Эти три страны должны компенсировать убытки от санкций. Некоторые иски будут поданы в суды этих трех стран, а в некоторых случаях в суды, имеющие международную юрисдикцию, например в Европе. В зависимости от компенсации»