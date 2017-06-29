В Венесуэле нашли вертолет мятежников

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил в среду об обнаружении вертолета, который группа сотрудников спецслужб использовала для нападения на здания верховного суда и МВД в Каракасе, передает РИА Новости.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооруженные силы нашли вертолет, который был использован террористом Оскаром Пересом", - написал Эль-Айссами в своем Twitter.



По данным вице-президента, вертолет находится в прибрежной зоне штата Варгас в районе поселка Осма. "Мы продолжаем поиски террориста", – отметил Эль-Айссами.