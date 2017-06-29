Увы, в конце второго десятилетия XXI века на нашей планете остается вопиющее неравенство в трудовых отношениях между мужчинами и женщинами. Представители сильного пола получают в среднем почти на четверть (23%) больше прекрасных дам за одинаковую работу. К тому же занятость женщин не дотягивает даже до 50%, и почти на 27% меньше, чем мужчин. Таковы свежие данные от Международной организации труда (МОТ).

Но дело не только в социальной несправедливости подобного расклада. Подобный гендерный перекос — прямой удар по глобальной экономике. Если бы женщины в мире получали столько же, сколько и мужчины, то суммарный ВВП всех стран вырос бы почти на $6 трлн и на $1,5 трлн увеличились объемы налоговых поступлений, подсчитали эксперты МОТ. Для сравнения: годовой ВВП России не превышает $2 трлн.

Научная фантастика

Нельзя сказать, что вопиющее неравенство полов в оплате труда — новость для человечества. Оно существовало всегда и преимущество мужчин имеет давние и наверное в чем-то даже исторически оправданные корни. Такая ситуация восходит к тем временам, когда платили за физическую силу и уровень образования, что предопределяло более высокие зарплаты мужчин. Да и традиционное распределение ролей в обществе предполагало наличие мужа — «добытчика» и жены - «хранительницы очага», что также закладывало фундамент для разницы в получаемых доходах.

Но те времена давно уже канули в Лету. Мир изменился и в цивилизованных странах фактор физической силы уже почти не играет никакой роли в распределении рабочих мест: неквалифицированная работа в основном механизирована, а нажимать кнопку на пульте управления машинами вполне успешно могут и женщины. Тем более, что их образовательный уровень на сегодня ничуть не уступает мужчинам.

В XXI веке никому не надо доказывать, что женщины способны вполне эффективно управлять фабриками и заводами, кораблями и самолетами, странами и международными организациями. Это аксиома! Но читатель, конечно, очень удивится, однако эксперты МОТ убедительно свидетельствуют: на разнице зарплат сей факт практически никак не сказывается.

За последние 20 лет, по данным МОТ, удалось снизить гендерное неравенство на рынке труда всего лишь на жалкие 0,6%. Сложившиеся тенденции по-прежнему не позволяют женщинам многих стран получать доступ в сектора, в которых доминируют мужчины, а также занимать важные должности управленческого уровня. Женщины заняты, как и раньше, преимущественно в здравоохранении и образовании.

«Половина женщин в мире отстранена от участия в составе рабочей силы, однако 58% женщин предпочли бы иметь оплачиваемую работу», - отмечает заместитель гендиректора МОТ Дебора Гринфилд. В то же время, по данным этой организации, по сию пору 20% мужчин считают, что женщина не должна работать за пределами своего дома. И представьте, 14 процентов женщин убеждены, что это правильно.

Кстати, Всемирный экономический форум в прошлом году обнародовал специальный доклад по гендерному вопросу, который содержал весьма пессимистичный вывод: зарплаты мужчин и женщин сравнятся даже не в 2133 году, как предполагалось экспертами ранее, а в 2186. То есть, ждать этой эпохи гендерного равенства придется без малого 170 лет. Можно сколько угодно оспаривать этот вывод, что многие и делают, но в данном случае перед нами не научная фантастика, а строго научный прогноз.

Россиянки становятся рабсилой. А азербайджанки?

В России уровень занятости женщин, согласно данным Роструда, составляет 77%, что значительно выше европейских 51–53%. Вроде бы можно только радоваться данному факту. Но при этом разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в РФ — 25-27% - пусть не на много, но все-таки превышает европейский уровень. Правда, в Азербайджане дела обстоят еще проблематичнее. В соответствии со статистикой ВЭФ, здесь мужские зарплаты «обгоняют» женские на 43%. А тут еще пошла мода на хиджаб. Н-да…

Но вернемся в Россию, где, как утверждается в докладе ВЭФ, хуже всего дело обстоит с политическим влиянием женщин, а вот с доступом к профессиональному образованию и здравоохранению — лучше, чем в среднем по планете. Как отмечает в своей работе исследователь Института социально-экономического развития территорий РАН Александр Панов, более высокий уровень образования и лучшее состояние здоровья обеспечивают российским женщинам даже конкурентное преимущество. К тому же в РФ в 1999–2011 годах смертность взрослого населения возросла, в отличие от большинства развитых стран.

Кстати, российские эксперты констатируют, что женщины в среднем указывают ожидаемую зарплату на 20–30% ниже, чем кандидаты-мужчины (при аналогичных должностях). То ли российские дамы смирились со своей второстепенной ролью на рынке труда, то ли просто хорошо понимают сложившиеся реалии и предпочитают синицу в руках журавлю в небе.

Правда, российский министр труда Максим Топилин утверждает, что разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами постепенно сокращается. Если в начале XXI века разница в пользу сильного пола составляла 36,8%, то сейчас она сократилась до 24,4%. Тоже, конечно, не ахти, но главное - наметился тренд к гендерному равенству на рынке труда.

Тем более, что уровень занятости россиянок достаточно высок - работают шесть из десяти. При этом у женщин ниже уровень безработицы, чем у мужчин — и это, кстати, отличает Россию от большинства стран мира.

По данным Минтруда РФ, среди госслужащих - 80% представительниц прекрасного пола: они занимают высокие должности в парламенте, министерствах и ведомствах. Женщины стоят и у руля крупных предприятий, при этом около 28 российских компаний находятся у них в собственности. Почти треть (34%) заводов и фабрик возглавляют женщины в качестве директоров.

По словам Топилина, женский труд востребован практически во всех отраслях и сферах жизнедеятельности. Но для того, чтобы сделать его более комфортным, многие работодатели сейчас идут на то, чтобы дать возможность дамам работать на дому по индивидуальному гибкому графику. Кроме того, российские женщины в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет имеют право пройти профессиональное обучение за счет государства и повысить свою квалификацию. Поэтому после декрета многие россиянки находят себе более высокооплачиваемую работу по сравнению с той, которая была до родов. Как отмечает министр труда, российские власти рассчитывают, что через несколько лет гендерное различие в зарплатах вообще сойдет на нет.

В погоне за сильным полом

Однако независимые эксперты считают, что этого не так легко будет достичь. Ведь даже в развитых странах Европы, таких как Франция, Германия, Италия, Испании, разница в зарплатах лишь немногим меньше, чем в России — 20 с небольшим процентов. И это устойчивая тенденция, изменить которую в ближайшее время вряд ли удастся. Разве что скандинавские страны (да и то не все) могут похвастаться минимальным гендерным неравенством — но они шли к этому не одно десятилетие.

Не все так просто в России и с малой женской безработицей. Как представляется, благодарить за нее дамы должны... экономический кризис 2014 года, разразившийся в результате падения цен на нефть и введением международных санкций. Тогда в первую очередь под ударом оказались работники промышленности и строительства. Массовые сокращения прошли именно в мужских профессиях. А оставшиеся без места мужчины вовсе не стремятся в библиотекари или кассиры, поэтому среди них и безработных оказалось больше. Кроме того, крупные компании ради экономии сокращали топ-менеджеров, среди которых все-таки пока больше мужчин. И они тоже вышли на рынок труда…

При этом многие эксперты уверены, что когда кризис закончится, на рынок труда вернется традиционная модель поведения - среди мужчин все равно будет больше высокооплачиваемых сотрудников. И судя по прогнозам, такое положение вещей сохранится надолго. По крайней мере, на ближайшие полтора-два века!