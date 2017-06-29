Демонстративная поставка новой партии российского вооружения в Азербайджан (а приурочена она была ко Дню азербайджанской армии) вызвала прогнозируемую реакцию в армянском обществе: растерянность властей и возмущение экспертов, прежде всего, прозападных. Ярче всего негодование армянского экспертного сообщества показывает заявление эксперта армянского Центра политических и международных исследований Рубена Меграбяна, который в своей статье на страницах ереванской газеты «Аравот» заявил, что у Армении нет другого выбора, кроме как пересмотреть свои представления об обеспечении национальной безопасности.

Напомним, что как уже сообщал haqqin.az, на днях в бакинский порт из России доставлена большая партия бронетехники, артиллерийского и другого вооружения. «Этот весомый дар передан Азербайджану навстречу празднику Вооруженных сил страны, в связи с которым генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев «одним из первых» поздравил министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, как отмечается в сообщении, и в своем послании отметил, что «развитие военно-технического сотрудничества позволит значительно повысить мощь Вооруженных Сил и их способность обеспечить мир и процветание азербайджанского народа».

Как отмечает Меграбян, нет никакой реакции со стороны официального Еревана, «и вряд ли будет, судя по образу действий в прошлом». «С другой стороны, учитывая, до чего докатилась Армения в своем стремлении продвигать интересы «векового друга» за счет собственной крови, достоинства и кармана, и в какой точке в настоящее время находится, то вряд ли ереванская гипотетическая реакция удостоится иного ответа, кроме как циничной презрительной ухмылки. Следовательно, отвечать нотой, или, скажем, господина Волынкина посадить на «табуретку» чуть выше пола в МИД-е и что-то объяснять (так же, как поступили с турецким послом в Иерусалиме – в израильском МИД-е) уже давно представляется запоздалым. Так же, как и давно пройденным этапом являются все многочисленные публичные и непубличные объяснения на пальцах того, сколько российских копеек стоят все те бумаги, которые подписаны с русскими и называются «договорами», «соглашениями», «союзом», «военным союзом» и др., или звучащие в ходе висящих на шее армянского бюджета бессвязных визитов российских делегаций в Армению речи о «вековой дружбе». Давно все это превратилось в «разговоры в пользу бедных», - написал Меграбян.

По словам армянского эксперта, «необходимо отставить в сторону догматические представления о национальной безопасности, отставить в сторону весь этот самообман, переформулировать национальный интерес во всех сферах и поскорее выйти из когтей этой смертоносной «дружбы», в которых оказались наше две «государственности». И пусть Господь убережет нас от таких «вековых друзей», а после этого вопросы с нашими противниками решим мы сами», - уверен Меграбян.

Между тем, в беседе с haqqin.az известный украинский политтехнолог, эксперт в области стратегических коммуникаций Денис Богуш заявил, что призывы порвать с Россией, звучащие в Армении, так и останутся словами.

«Начну с того, что и по географическому положению, и по экономическому – разрыв между Арменией и Россией невозможен. Тем более учитывая, что в Армении стоит русская военная база», - подчеркнул эксперт.

«Между Москвой и Ереваном заключено огромное количество договоров, которые невозможно денонсировать. Да, говорить они могут что угодно и как угодно. Обижаются на Россию за поставки вооружения в Азербайджан... Так Азербайджан объективно – это страна, которая намного богаче Армении. Покупка оружия – это, скажем так, недешевая история, это очень большие деньги, которые надо зарабатывать. У Азербайджана это получается, он продает нефть и получает прибыль», - отметил Богуш.

По словам собеседника, Баку, в отличие от Еревана, может себе позволить покупку дорогого вооружения, причем не только у России.