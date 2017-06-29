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И снова искусственное завышение цен в Баку наши жалобы

Автор: Алхас Исмайлов, собкор 

Наверняка многие испытали, как в знойный летний день на пляже хочется пить. Так и мерещится запотевшая бутылочка с минералкой или чашка свежезаваренного чая. Бывалые пляжники непременно захватят с собой термос с чаем, компотом или пару баночек колы. Ну, а если не позаботился о питье, то раскошеливайся или терпи жажду до дома.

Такую альтернативу обеспечили любителям понырять и позагорать торговые объекты практически на всех пляжах Апшерона. И знаете, многие незапасливые бакинцы и не предупрежденные заранее гости нашей столицы предпочитают помучиться пару часов, но сберечь с десяток манатов. Да-да, вы не ошиблись, именно столько надо отдать за пару бутылок воды или банку какого-нибудь сока. Впрочем, местных жителей это сумма вряд ли удивит – привыкли…

А уж если размечтались о чае, то готовьте уже пару десятков манатов. Меньше не возьмут, вернее, за более скромную сумму чаю на уютный столик под тентом не принесут.

Сколько уж лет пишут наши СМИ, в том числе и haqqin.az, о фантастическом пляжном сервисе, а в кафешках и забегаловках, рассыпанных по каспийскому побережью, всё остается по-прежнему. На днях опять письмо от нашей крайне возмущенной читательницы, рассказавшей, как ее с друзьями ошарашили ценами в Новханинском пляжном кафе.

«Решили с друзьями посидеть на берегу моря, в Новханы - воздухом подышать, чаю выпить. Остановились у уютного с виду заведения под названием «Liman». Только приглянулась пустая беседка, как подбежал официант и с ходу предупредил, что заказы меньше чем за 23 маната не принимаются.

«Даже если только чай закажете, платите эту сумму», - гордо заявил парень. На наше возмущение, чуть не угрожая, твердил: «Хозяин так распорядился. Не нравится, уходите, а то ребят позову…». В общем, чай мы пили дома… Что уже говорить о туристах, если своих так дурят. А потом удивляются, почему наши великолепные пляжи не очень привлекают иностранцев», - пишет бакинка Нигяр Байрамова.

Кстати, сам вход на пляж тоже не дешев - варьируется от 5 до 50 манатов. Так что права наша читательница - столкнувшиеся с бакинскими ценами и сервисом, туристы не горят желанием вторично посещать нашу страну, да еще и антирекламу наших мест среди своих знакомых обеспечивают. По этой причине наши граждане предпочитают отдых в Турции или Грузии.

Между тем глава пресс-службы Министерства экономического развития республики Аббас Алиев в разговоре с haqqin.az заверял, что с началом летнего сезона Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей приступила к интенсивному мониторингу прибрежных объектов общественного питания и услуг.

«В ходе мониторинга в отношении объектов, искусственно завышающих цены, будут приняты соответствующие меры», - обещал чиновник, советуя в случае неоправданной дороговизны сообщать на «горячую линию» министерства.  

Но сколько было уже таких обещаний, и сколько таких советов мы слышали…

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