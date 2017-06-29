Международное рейтинговое агентство Moody's недавно понизил рейтинги еще четырех азербайджанских банков, в частности, в группу риска вошли Bank Respublika, Bank of Baku и Bank VTB (Азербайджан). Согаситесь, в списке значатся банки, которые до сих пор занимали ведущие позиции в банковской системе страны. Во всяком случае, по сообщениям в прессе можно было подумать, что данные банки не входят в группу риска. Но оказалось, что в действительности не все обстоит так гладко, как нас пытаются убедить.

Правда, недавно глава Палаты надзора за финансовыми рынками страны Руфат Асланлы как-то загадочно сообщил, что еще у четырех банков могут быть отозваны лицензии. А вот другому банку ATAbank удалось этого избежать благодаря объединению с банком Caspian Development Bank. Нам трудно судить, какие конкретно банки имел в виду лично Асланлы. Но то ли случайно, то ли закономерно, теперь и Moody's назвало четыре банка. Возможно, это совершенно другие финансовые учреждения. Спрашивается, почему мы должны ломать над этим голову? Почему должны узнавать о состоянии банков не из собственных источников, почему общественность страны должна следить за сообщениями иностранных источников, какими бы авторитетными они ни были?

Ведь банки-то все наши, да и деньги, хранящиеся там, если, конечно, они там еще остались, тоже наши. И по всем действующим законам, в том числе и по «Закону о банках», не только вкладчики, но и вся общественность страны должна систематически оповещаться о состоянии всех банков. Азербайджанцы имеют право сами следить за состоянием своих банков, анализировать их деятельность и принимать решение о выборе своего банка-партнера. Но, к сожалению, Палата вместо обеспечения азербайджанским вкладчикам полной прозрачности в этом деле, усложняет такую возможность практически до полной невозможности. Она же вопреки элементарной логике считает лучшим методом работы с общественностью внезапное объявление об отзыве лицензии того или иного банка.

Каждый из названных Moody's четырех банков на своем сайте дает достаточно полную информацию о своей деятельности, если не учесть некоторые недостатки. Так, на сайтах банков - BankRespublika и Bank of Baku ежеквартально выставляются отчеты. Но вот беда, отчеты только на английском. Хочется напомнить им, что эти банки все же азербайджанские и действуют лишь на территории нашей страны. А вот на сайте Bank VTB Azеrbayсan годовой отчет по итогам 2016 года привлеченного со стороны аудитора опубликован на английском и азербайджанском языках. На сайте подробно раскрывается финансовая деятельность банка, отчеты о деятельности выставляются ежеквартально.

То есть, даже те банки, которым понизили рейтинги, работают достаточно прозрачно. Но в Азербайджане, где действуют 32 банка, гражданам трудно внимательно анализировать эти данные и принимать верное для себя решение. Не все ведь могут открывать поочередно 32 сайта, сравнивать в них те или иные показатели. Трудно, поверьте, это для потенциального вкладчика - простого обывателя. Все Центробанки консолидируют ежемесячные сводные бухгалтерские балансы банков с целью предоставления обзора кредитных организаций по стране. Но, скажем, в меньшей по масштабам Молдове с целью доступности информации и обеспечения прозрачности на сайте Центробанка размещается информация о финансово-экономической деятельности и нормативные показатели каждого отдельного банка. У нас же такого обзора нет, хотя он нужен не только потенциальным вкладчикам.

Здесь хочется отметить, что сделанные молдовским ЦБ дополнения не являются непосредственными рейтинговыми показателями. Они лишь нацелены на удобство вкладчиков и комфортность получения информации. В то же время Moody's строит свою работу именно на основании подобных информаций. Но тут надо учесть, что Moody's в основном работает на крупных мировых инвесторов, и национальные интересы отдельных стран его не очень-то интересуют. Поэтому во многих странах в противовес международным рейтинговым агентствам действуют свои организации, которые и определяют рейтинги отечественных компаний и банков. К примеру, определять топ 10 лучших банков страны не входит в задачи того же Moody's, этим занимаются национальные рейтинговые агентства.

Трудно сегодня ответить на вопрос о том, какой банк в Азербайджане имеет самый высокий рейтинг в целом и по отдельным показателям. Каждый банк считает себя чуть ли не лучшим, а потом выясняется, что он – очередной кандидат на «вылет». Кроме того, понижение рейтинга со стороны Moody's для него самого является лишь инструментом для более дорогого кредитования указанных банков иностранными инвесторами. Для самих же банков такие выводы могут стать буквально смертельными, так как они могут в одночасье растерять своих вкладчиков. В то же время, кто может поверить, что Bank VTB (Азербайджан), за которым стоит всемирно известный российский банк ВТБ, может лопнуть?

Головной банк этого просто не допустит, иначе это будет сильным ударом по его имиджу. На худой конец он может легко расплатиться по всем счетам и закрыть азербайджанскую "дочку". А вот насколько негативно воздействует такое снижение рейтинга на показатели финансово-хозяйственной деятельности остальных трех указанных агентством банков в ближне- и среднесрочной перспективе, предсказать трудно. Возможно, негатива даже не будет. Но без соответствующей рейтинговой информации трудно будет поверить даже комментариям самих банков.

Мы не хотим утверждать, что Moody's предвзято отнесся к четырем азербайджанским банкам, понизив их рейтинги. Международные рейтинговые агентства обычно действуют очень осторожно и не допускают сильных промахов. В то же время и возразить против такого решения не можем из-за отсутствия под руками готовых рейтинговых показателей. Но в любом случае такое решение агентства ударит по имиджу наших банков, а возможно даже подведет некоторых из них к краху. А вот если бы об этом заявило за несколько дней до этого наше национальное рейтинговое агентство, то эти четыре банка не испытали бы такого неожиданного удара. Да и комментарии своего агентства показали бы, насколько глубоки и долгосрочны причины понижения рейтингов.

Вообще, рейтинговая тема заслуживает особого внимания. Не случайно этот вопрос в последнее время выносит в число важнейших и президент Ильхам Алиев. Глава государства нацелил экономику страны на повышение индекса в международных рейтингах, и с этой целью разработан специальный план мероприятий.

Но как повысить рейтинг, если неизвестно, какие показатели у нас хромают? Так, в опубликованном недавно ежегодном рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Азербайджан в текущем году занял 82 место среди 127 стран мира. Для справки отметим, что в 2016 году мы занимали 85 место среди 128 стран, в 2015 году – 93 место среди 141 стран, а в 2014 году – 101 место среди 143 стран. Этот индекс рассчитывают на основании более 80 разных показателей, и невозможно судить по конечному результату, по какому из них мы впереди, а по какому отстаем.

А пока другое рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) снизило кредитный рейтинг ОАО Muğanbank с уровня B-/B до ССС+/С, прогноз по рейтингу «негативный». Причина - снижение кредитоспособности банка. Аналитики агентства отмечают, что неблагоприятная операционная среда в Азербайджане негативно повлияла на ликвидность и капитализацию Muğanbank. Депозитный портфель банка в 2016 году сократился на 30%. В результате ликвидность банка подверглась давлению. Объем высоколиквидных активов сократился на 77%, или до 14,5 млн. манатов.

Какое еще международное рейтинговое агентство сообщит нам очередную новость о наших банках или компаниях, никто не знает. Они самостоятельны в своем выборе. Нам же пора задуматься о другом. Настала, думается, пора для создания подобного рейтингового агентства и в Азербайджане. Ни одна организация, или национальное рейтинговое агентство, не сможет лучше раскрыть всю полноту состояния той или иной компании…