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Скидки в честь первого юбилея дилерского центра Toyota Absheron

 

26 июня исполнился год с начала деятельности официального дилера Toyota Absheron.

В прошлом году состоялось открытие Toyota Absheron с участием главы Toyota Caucasus Мицуро Кониши, местных и зарубежных гостей, был подписан дилерский контракт между Toyota Absheron и Toyota Caucasus. Таким образом, официально был дан старт началу успешного сотрудничества.

Центр уже год как предоставляет клиентам именно тот высокий уровень сервиса и комфорта, который обещал с первых дней. В просторном салоне, общая площадь которого составляет 1000 кв.м, посетители могут увидеть весь модельный ряд. В центре представлен большой склад оригинальных запасных частей, здесь осуществляются тест-драйв и техническое обслуживание автомобилей по гарантии.

Напомним, салон является первым и единственным на Кавказе центром, спроектированным в новой концепции GOLD от Toyota, суть которой заключается в полностью прозрачной концепции, позволяющей наблюдать за работой мастеров и видеть все процессы воочию. А для максимального удобства клиентов выделена комфортная зона отдыха.

Профессиональные мастера, прошедшие специальные тренинги и получившие соответствующие сертификаты, готовы предложить любые услуги по ремонту автомобилей. Опытные специалисты по продажам всегда рады ответить на все вопросы и дать подробную информацию об автомобилях.

Конечно же, Toyota Absheron не забыл своих клиентов и отмечает этот особый день специальной акцией. До 31 июля диагностика системы кондиционирования и заправка газом будут проводиться с 50%-ной скидкой, диагностика ходовой части бесплатна. Также при предварительной записи всегда применяется 5%-ная скидка на запчасти и 10%-ная скидка на услуги мастера.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +994 12 349 00 60 / *0110 или на http://www.toyota-absheron.az/.

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