Цены на нефть продолжают расти в четверг после подъема по итогам предыдущих пяти сессий.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 29 июня поднялась на $0,19 (0,4%) — до $47,5 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,66 (1,41%) — до $47,31 за баррель.

Цена на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,23 (0,51%) — до $44,97 за баррель. Контракт подорожал на $0,5 (1,13%) — до $44,74 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала июня падение стоимости Brent составляет 5,4%, WTI — 7,3%.

Поддержку рынку в среду оказали данные Минэнерго США о снижении добычи нефти в стране по итогам прошлой недели.