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Глава Пентагона на переговорах в Турции

 

Министры обороны Турции и США Фикри Ишык и Джеймс Мэттис обсудили в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО ситуацию в регионе. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Минобороны Турции.

В том числе были обсуждены катарский кризис, урегулирование военного конфликта в Сирии и Ираке.

В сообщении отмечается, что одним из обсуждаемых вопросов между сторонами стали письменные гарантии США о том, что отряды YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») не будут использовать американское вооружение против Турции.

Власти Турции неоднократно заявляли, что YPG и PYD, которые являются сирийским крылом ПКК, представляют для страны угрозу. Турция также выступает против вооружения YPG и PYD со стороны США. По мнению Анкары, вооружать одну террористическую группу для борьбы против другой не означает бороться с терроризмом.

Также Анкара заявляет, что YPG и PYD передадут американское оружие боевикам ПКК, и в итоге это оружие будет использовано против ВС и ВВС Турции.

«Недавно в ходе операций против ПКК на территории Турции было обнаружено американское оружие», —  сообщали ранее турецкие СМИ.

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