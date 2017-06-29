Умер экс-солист «Иванушек International»

Бывший солист группы «Иванушек International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.



«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.