Путин наградил Туркменбаши

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за вклад в укрепление отношений между странами и обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, передает РИА Новости.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе наградить орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича», — говорится в документе.