Минобороны России: «Британский авианосец — удобная морская цель»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что британский авианосец «Королева Елизавета» — это лишь «удобная морская цель», передает РИА Новости.

Ранее в интервью газете Telegraph министр обороны Великобритании утверждал, что русские будут смотреть на крупнейший британский боевой корабль с завистью и восхищением.

"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего, сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — сказал Конашенков.

Он отметил, что британский авианосец без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков заключил, что "с учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота – в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".

Ранее сообщалось, что "Королева Елизавета" впервые в истории отправилась в плавание. Корабль назван в честь королевы Елизаветы I (правила с 1558 по 1603 год) и стал вторым судном в составе ВМС Великобритании с таким именем.