В США предложили отказаться от российского антивируса

Американские сенаторы рекомендуют ввести запрет на использование продуктов "Лаборатории Касперского" в армейских структурах, сообщает Интерфакс со ссылкой на иностранные СМИ.

Так, сенатор-демократ Джин Шахин рекомендовала внести в проект военного бюджета, принятый профильным комитетом Сената, поправку, запрещающую использование таких продуктов. По ее мнению, изложенному в заявлении, "связи "Лаборатории Касперского" с Кремлем вызывают серьезные опасения".

Накануне ФБР, по данным американских СМИ, опросило нескольких сотрудников "Лаборатории Касперского", работающих в США, однако, как утверждается в сообщениях, нет свидетельств того, что эти опросы связаны с проводимым расследованием "российского следа" в президентских выборах.