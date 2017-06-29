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Экс-премьер Израиля досрочно выходит на свободу

 

Израильская комиссия по помилованию согласилась досрочно освободить бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года отбывает тюремный срок за коррупцию, передает Десятый канал местного телевидения.

Отставной политик, которому исполнился 71 год, может выйти на свободу уже в воскресенье, если прокуратура не обжалует вердикт.

"Собравшись сегодня утром, комиссия по помилованиям… решила на треть сократить срок заключения бывшего главы правительства. Прокуратура, как ожидается, подаст апелляцию и запросит отсрочки в исполнении", — сообщил телеканал.

Ольмерт попал в тюрьму по обвинению в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме. Первый в истории Израиля премьер, оказавшийся за решеткой, недавно столкнулся с новыми подозрениями — в разглашении государственной тайны при работе с готовящимися к публикации мемуарами.

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