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Министр обороны Катара летит в Турцию

 

Министр обороны Катара Халид аль-Аттия посетит Анкару 30 июня, говорится в сообщении Министерства обороны Турции, распространенном в четверг.

Сообщается также, что в рамках визита в Турцию аль-Аттия встретится с министром обороны Фикри Ишыком.

О других деталях визита не сообщается.

9 июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

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