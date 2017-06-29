Черногория хочет разместить у себя базы НАТО

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что балканское государство не против размещения военных баз НАТО на своей территории. Но пока такой инициативы со стороны Североатлантического альянса не поступало.

«По моей информации, сейчас у Альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории. Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет интерес к другим регионам», — сказал Бошкович Газете.Ru перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса, на которой Подгорица впервые присутствует в качестве полноправного участника.

«В последние два годы мы испытывали серьезное давление со стороны России, но хочу подчеркнуть, что наше членство в НАТО не направлено ни против кого, даже ни против России. Наше членство в Североатлантическом альянсе преследует цель обеспечения мира и стабильности в западной части Балканского полуострова, защиты наших интересов», — сказал Бошкович.

По его словам, первоочередной задачей Черногории как участника Североатлантического альянса станет реформа своих вооруженных сил и повышение расходов на оборону.