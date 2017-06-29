НАТО расширит военное присутствие в Афганистане. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны стран НАТО, передает Анадолу.

«Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие в Афганистане. 15 стран уже обязались внести дополнительный вклад в рамках операции «Решительная поддержка». И я ожидаю принятия решения другими странами», — отметил Столтенберг.

Он также добавил, что речь идет об отправке в Афганистан нескольких тысяч военных.

«Цель — не участвовать в боевых операциях, а помочь афганцам возложить на себя ответственность за безопасность в стране», — резюмировал генсек НАТО.