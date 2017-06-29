В Баку трагически погибла бывшая модель

В Баку трагически погибла Гюнель Мирзоева, бывшая участница интернет-конкурса Miss Lafarella, передает 1news.az.

Информацию об этом в Facebook сообщили знакомые Гюнель.

По словам подруг девушки, она не умела плавать.

«Это был «дикий» пляж, куда люди в основном приезжают с дач. Там это и случилось. Они на мини-яхте отплыли метров на 200, окунулись, а яхту унесло. Гюнель вцепилась в кого-то, кто тоже толком не умел плавать, но тот человек каким-то образом смог спастись, сейчас он, говорят, в больнице, его вытащили спасатели. А вот Гюнель уже исчезла на тот момент, и ее тело до сих пор не найдено. Поисковые работы ведутся», - рассказывает одна из подруг.

В то же время официальной информации о смерти девушки на данный момент от соответствующих органов не поступало.