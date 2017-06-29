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Россия покупает крупнейший порт Грузии

 

Российский нефтяной гигант "Роснефть" собирается купить контрольный пакет в терминале Поти. Соблюдая конфиденциальность источника, представитель партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе сообщил коллегам об этом и призвал власть немедленно принять законодательные изменения, которые должны быть реакцией "на постоянные попытки со стороны России пренебрегать страной".

Роман Гоциридзе также прокомментировал решение, принятое в Сочи представителями «Роснефти» и лидером цхинвальского режима, о начале деятельности российской компании в Цхинвали.

Примечательно, что в 2014 году российская компания купила долю Petrocas Energy Limited, заплатив бизнесмену Давиду Якобашвили 144 миллиона долларов США. 

В то же время сама «Роснефть» заявила, что использует южнокавказский коридор для поставки в Турцию нефтепродуктов. Был также разговор, что Petrocas и ее совладелец «Роснефть» с 2017 года планировали поставку нефтепродуктов в Иран через Грузию и Азербайджан.

По заявлению генерального директора Petrocas Energy Group Вано Накаидзе, Petrocas рассматривала строительство логистического терминала через южнокавказский транспортный коридор.

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