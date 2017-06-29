Подписаться на уведомления
 

Синоптики обещают дождь

 

30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно. Ночью и утром возможны дожди, грозы. Подует умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23°, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-60%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувелана – 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана возможны грозы, дожди. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 17-22° тепла.  

820 просмотров


Старости
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову наше послесловие
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
30 Июн 32° / 24°
1 Июл 32° / 23°
2 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9408 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Пенсионера из Дашкесана задержали с самодельным пистолетом
Порошенко меняет конституцию из-за Крыма
ЗАО AzerGold осуществило второй большой экспорт золота и серебра
Иран обвинил США в торговле людьми
SOCAR разрешили торговать газом в Украине
Вирус-вымогатель атаковал парламент Грузии
Турция договорилась с Россией о новом наступлении в Сирии
Анвар Пириев вышел победителем из «кофейных войн»
Россия поставит Баку новое вооружение британские источники
Синоптики обещают дождь
В Саудовской Аравии арестовали бывшего наследного принца
Россия покупает крупнейший порт Грузии
В Баку трагически погибла бывшая модель
Доллар незначительно подешевел
НАТО расширит военное присутствие в Афганистане
В Гёйчае сгорело сельское кладбище Фото; видео
Черногория хочет разместить у себя базы НАТО
Министр обороны Катара летит в Турцию
Экс-премьер Израиля досрочно выходит на свободу
Землетрясение на турецко-армянской границе
Ильхам Алиев поздравил Туркменбаши
Азербайджан не пострадал от вируса-вымогателя Petya
Выводят деньги из азербайджанской экономики наша аналитика
Погибла чемпионка Азербайджана фото; видео; обновлено
Межбанк выиграл в Нью-Йорке
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться