Подписаться на уведомления
 

Россия поставит Баку новое вооружение британские источники

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Россия поставила Азербайджану по меньшей мере 12 комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТРК) «Хризантема-С» (9P157-2), более 15 этих же систем будут доставлены к концу 2018 года, пишет британский военный журнал IHS Jane's Defense Weekly, сообщает haqqin.az.

24 июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в бакинский порт поступила новая партия российской военной техники. Оборонное ведомство не стало раскрывать наименования и назначения поступившей техники.

Однако, судя по снимкам, опубликованным Минобороны, с корабля разгружались противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», командно-штабная машина 9P157-4, предназначенная для управления батареей этих комплексов, и ракеты к этим комплексам.

Британский военный журнал отмечает, что ПТРК «Хризантема-С» поставляются по договоренностям о поставках российского вооружения Баку стоимостью около 5 миллиардов долларов США, достигнутым в 2009-2010 годах.

3295 просмотров


Старости
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову
Да будет завтра! - сказал Алиев Проханову наше послесловие
Наша погода
Сегодня 37° / 24°
30 Июн 32° / 24°
1 Июл 32° / 23°
2 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9408 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Пенсионера из Дашкесана задержали с самодельным пистолетом
Порошенко меняет конституцию из-за Крыма
ЗАО AzerGold осуществило второй большой экспорт золота и серебра
Иран обвинил США в торговле людьми
SOCAR разрешили торговать газом в Украине
Вирус-вымогатель атаковал парламент Грузии
Турция договорилась с Россией о новом наступлении в Сирии
Анвар Пириев вышел победителем из «кофейных войн»
Россия поставит Баку новое вооружение британские источники
Синоптики обещают дождь
В Саудовской Аравии арестовали бывшего наследного принца
Россия покупает крупнейший порт Грузии
В Баку трагически погибла бывшая модель
Доллар незначительно подешевел
НАТО расширит военное присутствие в Афганистане
В Гёйчае сгорело сельское кладбище Фото; видео
Черногория хочет разместить у себя базы НАТО
Министр обороны Катара летит в Турцию
Экс-премьер Израиля досрочно выходит на свободу
Землетрясение на турецко-армянской границе
Ильхам Алиев поздравил Туркменбаши
Азербайджан не пострадал от вируса-вымогателя Petya
Выводят деньги из азербайджанской экономики наша аналитика
Погибла чемпионка Азербайджана фото; видео; обновлено
Межбанк выиграл в Нью-Йорке
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться