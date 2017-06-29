Россия поставила Азербайджану по меньшей мере 12 комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТРК) «Хризантема-С» (9P157-2), более 15 этих же систем будут доставлены к концу 2018 года, пишет британский военный журнал IHS Jane's Defense Weekly, сообщает haqqin.az.

24 июня Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в бакинский порт поступила новая партия российской военной техники. Оборонное ведомство не стало раскрывать наименования и назначения поступившей техники.

Однако, судя по снимкам, опубликованным Минобороны, с корабля разгружались противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», командно-штабная машина 9P157-4, предназначенная для управления батареей этих комплексов, и ракеты к этим комплексам.

Британский военный журнал отмечает, что ПТРК «Хризантема-С» поставляются по договоренностям о поставках российского вооружения Баку стоимостью около 5 миллиардов долларов США, достигнутым в 2009-2010 годах.