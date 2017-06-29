Анвар Пириев вышел победителем из «кофейных войн»

Директор компании «Трэвелерс кофе Москва» азербайджанский бизнесмен Анвар Пириев разослал в сети Traveler's Coffee письмо, в котором объявил себя владельцем этого торгового знака, созданного в Новосибирске, пишут российские СМИ.

Как сказано в сообщении, «спор в отношении правообладателя бренда и торгового знака Traveler’s Coffee и права предоставления бренда на основании договоров коммерческой концессии закончен». Теперь ООО «Трэвелерс кофе Москва» является единственным законным правообладателем товарного знака Traveler’s Coffee на территории РФ, Казахстана, Азербайджана и Украины.

Руководитель ООО «Трэвелерс кофе» (представитель Traveler's Coffee International limited в Новосибирске) Евгений Михиенко сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его компания не согласна с последним решением и будет его обжаловать в Верховном суде РФ.

Кроме того, как отметил Михиенко, Traveler's Coffee Ltd до сих пор не получил деньги, которые должны были быть переведены ему по договору о передаче прав на бренд (который владельцы Traveler's Coffee Ltd оспаривают), так что у кипрской компании есть еще одна причина считать этот договор недействительным, подчеркнул Михиенко.

Сеть Traveler's Сoffee была основана в Новосибирске в конце 1990-х американцем Кристофером Тара-Брауном. В начале 2000-х к проекту присоединился Анвар Пириев, который был совладельцем компании и занимался преимущественно развитием сети по франчайзингу. В 2015 году Тара-Браун был отстранен от управления основными владельцами — инвесторами компании, которым принадлежит Traveler's Сoffee Ltd. Сейчас под брендом Traveler's Coffee работает 117 кофеен в России, Казахстане и Украине.