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Турция договорилась с Россией о новом наступлении в Сирии

 

Вооруженные силы Турции закончили подготовительные работы для проведения наземной операции в подконтрольном членам террористической организации ПКК и "Силам народной самообороны" Африне на севере Сирии. Об этом сообщила в четверг газета Milliyet, передает ТАСС.

Курды, как отмечает издание, "за последние два года 17 раз вели беспокоящий огонь по позициям турецких военных".

Также за последние 12 дней Анкара уже девять раз проводила переговоры о готовящейся операции с Москвой. Стало известно о том, что перед началом боевых действий на севере Сирии Россия выводит свои войска из этого региона. Ожидается, что вывод российских войск займет шесть дней. Во время операции контакты между Анкарой и Москвой будут поддерживаться во избежание неприятных инцидентов.

Предполагается, что операция продлится 70 дней, в ней также будет задействована военная авиация.

Газета Milliyet, ссылаясь на российский дипломатический источник, заявляет, что позже район Африн приобретет статус еще одной зоны деэскалации. Безопасность в этом регионе будет обеспечиваться военными из Турции и России по модели Идлиба.

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