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Вирус-вымогатель атаковал парламент Грузии

 

Почтовые ящики депутатов парламента Грузии подверглись кибератаке, сообщает Новости-Грузия со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

По данным телекомпании, накануне многие грузинские депутаты одновременно получили смс-сообщения о кибератаке, в которых содержалась просьба воздержаться от использования электронной почты.

«Сообщения, кажется, получили все парламентарии. Как видно, суть дела заключается в том, что происходит атака, есть много вирусных посланий, и это угрожает тому, что система не будет защищена. Вчера нам сообщили об ограничении, а сегодня о том, что все исправлено», — сказал журналистам депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейская Грузия» Серго Ратиани.

Данных о том, сколько именно было взломано аккаунтов электронной почты депутатов или служащих, пользующихся парламентским сервером, пока не поступало. В МВД Грузии заявляют, что пытаются разобраться в ситуации.

«В связи с парламентом официальное сообщение не поступало. Однако, опираясь на публично распространенную информацию, наши специалисты связались с соответствующей службой парламента. На данный момент идет выяснение обстоятельств», — сказал журналистам замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили.

Накануне атаке подверглась датская компания Maersk Group, которой принадлежит компания APM Terminals, владеющая портом Поти в Западной Грузии. IT-системы полностью отключились и в других портах и терминалах, которыми владеет компания в разных странах мира.

В настоящее время порт Поти ведет учет в ручном режиме.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного программного обеспечения с существенно отличающейся функциональностью.

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