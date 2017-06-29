SOCAR разрешили торговать газом в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала ООО «Торговый дом «Сокар Украина» и ООО «Газтрон-Украина» лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины.

Соответствующее решение принято на заседании 29 июня, сообщает OilNews.

Согласно законодательству, с 1 июля ПАО «Укртрансгаз» не сможет принимать заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензии НКРЭКУ. На сегодняшний день такие лицензии имеют 239 компаний.