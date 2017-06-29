ЗАО AzerGold осуществило второй большой экспорт золота и серебра

72 золото-серебряных сплава, добытых ЗАО AzerGold в Човдарском горнорудном комплексе по переработке золотосодержащих руд в Дашкесане, отправлены для очистки всемирно известной аффинажной компании Швейцарии Argor-Heraeus. Аффинированное золото и серебро, проданное на международной бирже, принесло ЗАО миллионы прибыли.

Общий вес экспортированных золото-серебряных сплавов составил 1283 кг, 16,3 тыс. унций общего объема пришлись на долю золота, 22,2 тыс. унций - на долю серебра. Вторая экспортная партия золота и серебра принесла прибыль в 20 млн 905 тыс. долларов США (35,6 млн манатов).

Отметим, что первый экспорт золота и серебра ЗАО AzerGold осуществило в мае текущего года, реализовав 66 золото-серебряных сплавов, 16 тыс. унций из которых составило золото, 24 тыс. унций – серебро. Первая экспортная партия принесла стране доход в размере 20 млн 118 тыс. долларов США (34 млн 200 тыс. манатов).

До конца 2017 года планируется увеличить объем добываемого для экспорта в Човдарском ГДК золота и серебра до 160 тыс. унций (70 тыс. унций золота, 90 тыс. унций серебра). Согласно подсчетам с учетом нынешних цен на драгметаллы, прибыль от реализации данного объема золота и серебра составит 85 млн долларов США (примерно 145 млн манатов).