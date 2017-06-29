Порошенко меняет конституцию из-за Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где описан статус Автономной Республики Крым.

В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".