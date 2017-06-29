Пенсионера из Дашкесана задержали с самодельным пистолетом

В Дашкесанском районе задержан 76-летний мужчина за незаконное изготовление оружия кустарным методом.

Как сообщает Report, было установлено, что житель поселка Юхары Дашкесан Бакир Гулу оглу Вердиев 1941 г.р. хранит в своем доме изготовленный им кустарным методом пистолет и предусмотренные для него патроны. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие и патроны.

В настоящее время выясняется, было ли данное оружие использовано при совершении какого-либо преступления. Устанавливается также, с какой целью Б. Вердиев изготовил оружие.