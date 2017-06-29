Иракская армия полностью освободила Мосул

Министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает телеканал Sky News Arabia.

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — цитирует телеканал заявление ведомства.

«Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури», — гласит титр в эфире иракского телеканала, транслирующего в прямом эфире вид на мечеть и поднятый над ней иракский флаг.

Никаких комментариев в эфире нет, играет народная иракская музыка.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что в рядах ИГ раскол, а в боях в районе мечети участвуют всего пять боевиков группировки.