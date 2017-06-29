Ну не мог, не мог израильский публицист московского розлива Авигдор Эскин обойти стороной Карабах. Как же, все, кто туда отправляется, автоматом обеспечивают себе паблисити. И неважно, что скандальное. Конкретно Эскин, видимо, очень тревожится, что о нем вдруг забудут, мало, мол, только писать на горячую тему, не мешало еще и на местности засветиться.

В Украину ему, скорее всего, слабо было отправиться – в Киев не пустят, а в Донбассе постреливают. А Карабах в самый раз, уже опробовано другими любителями бахвалиться наплевательским отношением к законам. Главное, от линии фронта держаться подальше, там тоже постреливают. Встречи, застолья, за которые еще и приплатят, - это вот для Эскина в самый раз.

Благо армянские связи остались еще с советских времен, и московский еврей вовсю распинался перед карабахскими сепаратистами: «Я приехал сюда не только с тем, чтобы что-то рассказать, а главным образом для того, чтобы научиться. Армянский народ, подаривший человечеству множество известных людей, достоин внимания и уважения, его опыт должен быть осмыслен всем человечеством» и т.д. и т.п. Посетил он и «парламент «НКР», где обсуждался вопрос нагорно-карабахского конфликта, разумеется, выразив свою поддержку армянским сепаратистам.

Одна из причин, отчего Эскин так рьяно пасется исключительно на теме межэтнических конфликтов, - возможность завести спонсоров пощедрее. Но с Украиной у него как-то не очень получилось – в России и своих разработчиков этой темы предостаточно. А вот армяне готовы кого угодно облагодетельствовать, лишь бы заикнулся пару раз об их избранности и обоснованности оккупации чужой земли. Смешно: еврей говорит об избранности не своего народа, как то свидетельствует Священное писание, а об исторически, географически и духовно совсем далеких от Земли обетованной людях.

Между тем, судя по прессе, этого «политолога и аналитика» на исторической родине, где он теперь обитает, отнюдь не жалуют и даже уголовные дела на него заводят.

Популярное израильское издание «Хаарец» недавно посвятило ему целую статью, отнюдь не хвалебную, конечно. Акцент в публикации делается на связях Эскина с праворадикальным движением «Ках», участии в религиозной церемонии проклятия убитого впоследствии премьера Ицхака Рабина, а также на сотрудничестве с правыми политиками за рубежом и активности в странах СНГ.

На каком-то этапе, отмечает «Хаарец», Эскин стал зарабатывать на том, что устанавливал деловые связи в России для западных компаний. Этим, по данным издания, он продолжает заниматься и сегодня.

Упоминается и о его связях с одним из крупнейших российских олигархов. Речь идет о деле, касающемся незаконного прослушивания телефонных разговоров израильского бизнесмена Михаила Черного.

В ноябре 2007 года полиция задержала по этому делу Авигдора Эскина, бывшего частного детектива Рафаэля Придана, а также частных детективов Авива Мора и Максима Гуревича. В декабре 2009-го состоялся суд над Мором. Он был признан виновным в том, что участвовал в незаконном сборе информации личного характера. По данным прокуратуры, организатором тайных прослушиваний был Эскин, заказчиком – один из приближенных российского олигарха Олега Дерипаски.

Так что ларчик просто открывается: Эскин там, где пахнет деньгами. И только. Не зря известный израильский эксперт Яков Кедми называет его не более чем платным провокатором.

«По-моему, у него нет никакой политической силы. Он делает «взрыв», привлекает к себе внимание, а затем наступает черед оплаты. С этого он живет, это – его работа», - подчеркивает Кедми. При этом он прозрачно намекает, что Эскин вообще может быть агентом Службы общей безопасности «Шабак».

Примечательно, что заработавший известность в основном антиисламскими и антиукраинскими заявлениями Эскин до Нагорного Карабаха побывал в Турции, после чего неожиданно выступил с протурецкими заявлениями. И о перемене позиции здесь речи нет, скорее, больше заплатили.

Российский телеведущий Максим Шевченко в интервью haqqin.аz неспроста охарактеризовал Эскина как большого авантюриста и агента сразу нескольких спецслужб. «Раз он в Карабахе, значит ему заплатили за эту поездку», - однозначно заявил Шевченко.

Дабы не быть голословным, политический обозреватель рассказал такую историю: «В 1997 году, когда я работал в «Независимой газете», мне пришлось отказать ему в публикации в этом издании своей статьи. Он пришел ко мне, возмущаясь, что вот, мол, чеченские дети (тогда была страшная война) лечатся в Израиле и что это безобразие - и как можно лечить будущих террористов. Их, мол, надо срочно выслать из Израиля, с израильских курортов, и запретить лечить там. Я выгнал его из редакции и сказал, чтобы он больше никогда у меня не появлялся с такими текстами, я никогда их не напечатаю».

«Поэтому меня не удивляет, что Эскин там, в Карабахе. Этот человек авантюрист и пустослов, и всё, что он там скажет, тоже бред. А вашему правительству, имеющему прочные стратегические отношения с Израилем, придется делать выводы относительно политики сионистов в отношении Кавказа, Азербайджана. Эскин яро ненавидит Кавказ и делает все, чтобы его народы – христианские и мусульманские – ссорились между собой. Это однозначно провокационный и авантюристический визит, проплаченный армянскими националистическими кругами», - подчеркнул российский журналист и общественный деятель.

Стоит отметить, что свою поездку Эскин предпринял именно сейчас, когда Израиль готовит войну против Ирана и ему просто необходим разрыв отношений соседних стран с ИРИ. Сионисты везде используют эту одиозную фигуру как агента влияния, не гнушающегося самыми дешевыми провокациями.