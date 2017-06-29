По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Бакинском зоологическом парке начинаются реконструкционные и восстановительные работы, сообщает пресс-служба Фонда.
28 июня Лейла Алиева посетила Бакинский зоологический парк и ознакомилась с его нынешним положением.
В рамках предстоящих ремонтно-восстановительных работ предусмотрено расширение территории парка, создание здесь комфортных условий для посетителей, улучшение условий содержания животных, сдача в эксплуатацию на территории парка различных развлекательных объектов.