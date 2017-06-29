Экс-президент Приднестровья о своем побеге в Молдову

Бывший «президент» сепаратистской «Приднестровской Молдавской Республики» Евгений Шевчук подтвердил информацию о побеге в Молдову, назвав это вынужденной мерой из-за того, что его «заказали». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шевчук объяснил, что принял решение перебраться на другую сторону Днестра, когда заметил, что его автомобиль сопровождают и преследуют черные джипы.

«Как мне удалось выяснить по «горячим каналам», данные автомобили принадлежат сотрудникам службы безопасности фирмы «Шериф». Кроме того, мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан (президент холдинга «Шериф»), а также что по его «заказу» подготовлена провокация с целью моего устранения», — отметил Шевчук.

Он добавил, что покинул Приднестровье не на лодке, а на такси, которое взял в Дубоссарском районе республики.