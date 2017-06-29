Поскольку Азербайджан и ЕС обсуждают новое соглашение о партнерстве для замены старого соглашения от 1999 года, пока не ясно, что оно собой представляет и как повлияет на будущие отношения между сторонами. Если Баку не ищет политического союза с ЕС, уже отклонив предложение Брюсселя о подписании соглашения об ассоциации, то что представляет собой стратегическое партнерство, которое обсуждается вместо него? Действительно ли Азербайджан нуждается в стратегическом партнерстве с ЕС, учитывая недавние события в еврозоне и Brexit?

По сути, в отношениях между ЕС и Азербайджаном существуют серьезные структурные проблемы, которые исключают возможность настоящего стратегического партнерства. Это проистекает из отказа ЕС категорически признать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, наказав внешнего агрессора, и неготовности честно торговать, открыть европейские рынки для азербайджанских экспортеров и европейский энергетический сектор для Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР). Поэтому более целесообразно рассматривать новое соглашение о партнерстве как своего рода деловое соглашение, предназначенное для решения диверсифицированных задач внешней и экономической политики Азербайджана.

Макрон за признание «НКР»

Позиция Евросоюза по карабахскому конфликту неясна. В поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со стороны различных официальных лиц ЕС было сделано несколько частных заявлений. Европарламент в прошлом принимал по этому вопросу не имеющие обязательной силы резолюции. Однако в реальном политическом смысле нет явного официального признания ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. О них нет упоминания и в соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном 1999 года, и маловероятно, что новое предлагаемое соглашение будет содержать такие положения.

Чтобы в полной мере оценить эту проблему, стоит сравнить официальную политику ЕС, выраженную в конкретных правовых формулировках в официальных документах в отношении Нагорного Карабаха, с одной стороны, и конфликтов в Грузии, Украине и Молдове — с другой:

Азербайджан: «ЕС, в том числе через своего нынешнего специального представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии, посла Герберта Зальбера, поддерживает и дополняет усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция, Российская Федерация и США) по содействию разрешению конфликта» (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations).

Грузия: «ЕС по-прежнему твердо привержен своей политике поддержки территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также взаимодействию с сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии в поддержку более долгосрочного разрешения конфликтов» (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-Georgia%20relations,%20factsheet).

Украина: «20 марта 2014 года Европейский Совет решительно осудил незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Лидеры ЕС подчеркнули, что нет смысла использовать силу и принуждение для изменения границ в Европе в XXI веке. ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию... С самого начала ЕС поддерживал территориальную целостность Украины, осуждая явные нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии со стороны российских вооруженных сил» (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU-Ukraine%20relations,%20factsheet).

Молдова: «ЕС участвует в качестве наблюдателя в переговорном процессе 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта и продолжает поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы со специальным статусом для Приднестровья» (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova%20relations).

Понятно, что Евросоюз принимает различные решения в отношении различных конфликтов в своей окрестности, и его политика в отношении суверенитета стран Восточного партнерства не основана на применении какого-либо универсального стандарта международного права. Здесь стоит отметить, что Франция, представляющая ЕС в Минской группе ОБСЕ, особенно тесно связана с Арменией.

Этот момент был подчеркнут недавно избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, который является первым европейским лидером, прямо ссылающимся на независимость Нагорного Карабаха. В ответ на вопрос, сможет ли Франция при новом президенте признать «НКР», Макрон сказал: «Франция является сопредседателем Минской группы вместе с Россией и США. Она работает над поиском переговорного решения карабахской проблемы в соответствии с международным правом. Именно в этих рамках возникнет вопрос о признании («НКР» — ред.). Наша страна должна сыграть свою роль».

Такие заявления указывают на то, о чем давно подозревал Баку — мирный процесс под руководством ОБСЕ и так называемые Мадридские принципы, лежащие в его основе, являются механизмами продления и легитимации статус-кво. Вместо того чтобы выполнять резолюции Совета Безопасности ООН (вывод армянских войск из семи районов вокруг Карабаха) в качестве первого шага к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, Минская группа утверждает, что оккупированные территории являются козырем и их возвращение Азербайджану должно произойти в обмен на референдум в Карабахе. Последний в конечном итоге приведет к независимости или, как утверждал другой кандидат в президенты Франции, Марин Ле Пен, к «объединению с Арменией» (http://asbarez.com/162389/french-presidential-hopefuls-sound-off-on-armenian-issues-ahead-of-sundays-vote/). Подобные взгляды неприемлемы для Баку и всех азербайджанцев.

Отказ ЕС включить официальное признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в тексте первоначального соглашения об ассоциации, предложенном Брюсселем несколько лет назад, возможно, является одной из основных причин, по которым Баку прямо отвергает его. Это также главная причина, по которой новое соглашение с ЕС вряд ли будет стратегическим — Азербайджан не может стратегически участвовать в политико-экономической ассоциации с партнером, который не признает безоговорочно и недвусмысленно территориальную целостность и суверенитет страны.

Мы имеем дело с протекционистским картелем

ЕС якобы является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, на который приходится около половины внешней торговли страны. Более 30% импорта страны поступает из ЕС, более 60% годового экспорта Азербайджана предназначено для европейских рынков. Однако почти 100% экспорта Азербайджана в ЕС связано с нефтью. Почти 90% ненефтяного экспорта Азербайджана направляется в Россию и другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ).

Это связано с тем, что Европейский Союз выступает в качестве протекционистского картеля, создавая огромные барьеры для свободной торговли и высокие тарифы на иностранные товары и услуги. ЕС не откроет свои рынки для экспортеров Азербайджана, независимо от того, что будет достигнуто в новом соглашении о партнерстве. В технических областях может быть некоторый прогресс, например, в сфере нормативного сближения и конвергенции по некоторым принципам налогообложения и аудита, но новое соглашение о партнерстве между Азербайджаном и ЕС не будет иметь стратегических торговых последствий.

Стоит отметить, что крупнейшим торговым партнером Азербайджана в ЕС является Великобритания, на долю которой приходится более четверти всего европейского экспорта в Азербайджан. Великобритания также крупнейший иностранный инвестор Азербайджана. И она покидает Европейский Союз. Немногие в Азербайджане сегодня полностью оценивают последствия Brexit, но их нельзя переоценить — Brexit преобразит торговые отношения Азербайджана с Европейским Союзом и создаст новые возможности для расширения экономического партнерства с Соединенным Королевством.

Если, например, Brexit приведет к тому, что Британия покинет единый рынок и Таможенный союз ЕС в 2019 году, будет много возможностей для индивидуального торгового соглашения между Баку и Лондоном, которое увеличит объемы и послужит укреплению уже крепких двусторонних отношений между Великобританией и Азербайджаном. Такое открытое стратегическое партнерство в области свободной торговли — это то, что просто невозможно с ЕС даже теоретически.

В энергетической сфере существует некоторый потенциал для более тесного сотрудничества. Азербайджан и Евросоюз привержены проекту Южного газового коридора (ЮГК). Изучив уроки неудавшегося проекта Набукко, ЕС последовательно поддерживал развитие ЮГК, от расширения Южнокавказского трубопровода до строительства сегментов TANAP и TAP. Официальная политика ЕС описывает Южный газовый коридор в качестве «стратегической инициативы по доставке газовых ресурсов Каспия, Центральной Азии и Ближнего Востока на европейские рынки, являющейся основным инструментом диверсификации безопасности энергоснабжения». Несмотря на местные трудности и предсказуемую оппозицию со стороны специальных групп, проект будет завершен вовремя, утвердив Азербайджан в качестве ключевого поставщика энергии в Европу на десятилетия вперед (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations).

Тем не менее, важно признать, что это соглашение является конкретным деловым соглашением между Баку и Брюсселем, а не стратегическим партнерством. Когда Азербайджан попытался сделать более существенный структурный переход в европейский энергетический сектор — предлагаемая ГНКАР приватизация греческого государственного энергетического гиганта DESFA, — Еврокомиссия сделала все возможное, чтобы отложить и подорвать сделку, даже инициировав долгое и ненужное расследование в 2014 году, что помешало ей продвигаться по графику. ЕС, в конце концов, является протекционистским картелем... (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1442_en.htm).

Стратегическое или прагматичное?

Это проблематичное понятие «стратегическое партнерство» с ЕС несет в себе для Баку значительные политические риски и возможность превратиться во внешнеполитический источник неприятностей. Тщательно балансируя отношения с Россией, США и Европой на протяжении многих лет, Азербайджан должен быть осторожен в принятии на себя политических обязательств, юридически закрепленных в многосторонних формах.

Опыт Баку в Совете Европы, СНГ и ОБСЕ за последние двадцать лет должен заставить власти Азербайджана более скептически относиться к масштабным внешнеполитическим инициативам и крайне подозрительно относиться к необоснованным попыткам других вмешиваться во внутренние дела страны. Например, заявления ЕС о правах человека в Азербайджане неубедительны, поскольку он молчит о судьбе сотен тысяч азербайджанцев, этнически вычищенных из Карабаха и других оккупированных Арменией районов. Попытки ЕС разделить различные вопросы в своих отношениях с Азербайджаном служат только для подрыва доверия и ослабления нравственного и, следовательно, политического влияния Брюсселя.

Азербайджану лучше сосредоточиться на развитии более тесных двусторонних отношений с ключевыми странами-членами ЕС (Италия, Греция, Германия и Чехия являются основными импортерами азербайджанской нефти и нефтепродуктов в ЕС), продолжая при этом укреплять свои особые отношения с Великобританией, Турцией, Израилем, Россией, Пакистаном и другими — это будет прагматичная и гибкая политика, направленная на достижение стратегических военно-промышленных, экономических и торговых целей Азербайджана, а не на какую-то стратегическую доктрину, нацеленную на некую грандиозную идеологическую цель.