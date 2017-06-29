В Азербайджане смягчают уголовное законодательство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил в Милли Меджлис законопроект в связи с гуманизацией уголовного законодательства, передает АПА.

Согласно информации, в Уголовном кодексе 10 уголовных действий декриминализованы. В числе этих действий в основном не представляющие общественной опасности преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности.

Учитывая протекающие в стране социально-экономические процессы, суммы за уголовную ответственность при совершении преступлений против имущества предусмотрено повысить со 100 манатов до 500 манатов. В результате этого многие действия перейдут из категории уголовных в административную.

В Уголовный кодекс введен новый вид наказания. Он связан с ограничением свободы передвижения осужденного под контролем в месте его проживания без полной его изоляции от общества. В целом по 140 статьям будут введены санкции в виде ограничения свободы.