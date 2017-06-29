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Берлин запретил выступление Эрдогана в Германии

 

Германское правительство запретило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге, куда он прибудет на следующей неделе для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль журналистам в Москве, сообщает агентство DPA.

«Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным,  сказал он.  Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение».

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также подтвердил изданию Spiegel, что решение согласовано с канцлером Ангелой Меркель.

«Заявления Габриэля согласованы с канцлером. Таким образом, это является позицией правительства»,  отметил он.

Ранее в четверг Габриэль заявил, что еще 28 июня в МИД поступил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита «двадцатки». По словам германского министра, на фоне разногласий между Анкарой и Берлином такое выступление было бы неуместным. Более того, он не исключил, что ФРГ в будущем может ввести запрет для всех не входящих в ЕС стран на предвыборную агитацию на территории государства за три месяца до проведения выборов.

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