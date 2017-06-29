Житель Баку подарил зоопарку своего леопарда

Бакинец подарил столичному зоопарку самку леопарда. Об этом Sputnik Азербайджан рассказал директор Бакинского зоологического парка Азер Гусейнов.

Леопарду четыре с половиной месяца. Животное было подарено две недели назад и уже адаптировалось к условиям вольера.

По словам Гусейнова, человек, подаривший леопарда, пожелал остаться неназваным и попросил, чтобы его имя нигде не фигурировало.

Как оказалось, первого леопарда четыре года назад тоже подарил зоопарку житель Баку.

Гусейнов отметил, что не знает, откуда животные взялись у столичных жителей, но он характеризует дарителей как хороших людей, так как Бакинскому зоопарку были переданы столь редкие виды животных.