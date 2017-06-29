Подписаться на уведомления
 

Рамиль Усубов на совещании в Душанбе

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в среду, 28 июня, глав министерств внутренних дел государств-членов СНГ, прибывших в Душанбе для участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ. В совещании принял участие и министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана.

Согласно информации, на встрече обсуждались проблемы региональной и международной безопасности. Также были подняты вопросы тесного и эффективного сотрудничества между соответствующими структурами Таджикистана и другими членами СНГ в борьбе против терроризма, экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотических веществ, пресечения присоединения граждан к экстремистским группировкам.

Эмомали Рахмон отметил, что соответствующие структуры стран СНГ должны принять совместные меры для пресечения мировых угроз и вызовов и бороться против них ожесточенно и беспощадно.

В Душанбе прибыли министры внутренних дел: Азербайджана — Рамиль Усубов, Беларуси — Игорь Шуневич, Казахстана — Калмуханбет Касымов, Киргизии — Улан Исраилов, России — Владимир Колокольцев и Узбекистана — Абдусалом Азизов.

На встречу также прибыли директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, заместитель министра внутренних дел Молдовы Олег Бабин, заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.

489 просмотров


Старости
Погибла чемпионка Азербайджана
Погибла чемпионка Азербайджана фото; видео; обновлено
Наша погода
Сегодня 38° / 24°
30 Июн 32° / 24°
1 Июл 32° / 23°
2 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9408 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Брейвик пожаловался на Норвегию
Убившие азербайджанца нацисты получили 54 года тюрьмы
Депутата Эльмана Насирова допросят по делу Афгана Мухтарлы
Мировой долг достиг рекордного уровня
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
Из-за азербайджанца эвакуировали автовокзал в Казани
Сицилийская мафия «переезжает» в Германию
В Нефтчале загорелся пассажирский автобус фото; видео
Указом Ильхама Алиева: четыре новых генерала в МВД
Рамиль Усубов на совещании в Душанбе
Житель Баку подарил зоопарку своего леопарда
Берлин запретил выступление Эрдогана в Германии
В Азербайджане смягчают уголовное законодательство
Столкновение трамваев в Берлине: есть пострадавшие
Ильхам Алиев наградил главу Гёйгеля
Евросоюз выбирает Азербайджан без Карабаха взгляд из Лондона
Экс-президент Приднестровья о своем побеге в Молдову
Лейла Алиева взялась за восстановление Бакинского зоопарка фото
Если еврей поехал к армянам: значит детей много, а денег мало наша реакция
Иракская армия полностью освободила Мосул
Пенсионера из Дашкесана задержали с самодельным пистолетом
Порошенко меняет конституцию из-за Крыма
ЗАО AzerGold осуществило второй большой экспорт золота и серебра
Иран обвинил США в торговле людьми
SOCAR разрешили торговать газом в Украине
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться