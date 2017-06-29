Рамиль Усубов на совещании в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в среду, 28 июня, глав министерств внутренних дел государств-членов СНГ, прибывших в Душанбе для участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ. В совещании принял участие и министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана.

Согласно информации, на встрече обсуждались проблемы региональной и международной безопасности. Также были подняты вопросы тесного и эффективного сотрудничества между соответствующими структурами Таджикистана и другими членами СНГ в борьбе против терроризма, экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотических веществ, пресечения присоединения граждан к экстремистским группировкам.

Эмомали Рахмон отметил, что соответствующие структуры стран СНГ должны принять совместные меры для пресечения мировых угроз и вызовов и бороться против них ожесточенно и беспощадно.

В Душанбе прибыли министры внутренних дел: Азербайджана — Рамиль Усубов, Беларуси — Игорь Шуневич, Казахстана — Калмуханбет Касымов, Киргизии — Улан Исраилов, России — Владимир Колокольцев и Узбекистана — Абдусалом Азизов.

На встречу также прибыли директор Координационного бюро по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ Олег Коновалов, заместитель министра внутренних дел Молдовы Олег Бабин, заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Конысбек Жусупбеков.