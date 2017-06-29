Сицилийская мафия «переезжает» в Германию

Сицилийская мафия на фоне ухудшения экономической ситуации на юге Европы ищет коммерческие возможности в Германии, сообщает газета Guardian.

Издание ознакомилось с результатами масштабной операции по борьбе с наркотиками на юго-западе Германии. В ходе операции выяснилось, что мафиозные кланы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами в Италии, перемещаются в более благополучные регионы Германии.

Сицилийский рынок строительства является одной из важнейших сфер бизнеса мафии. По данным итальянских властей, этот сектор пострадал от экономического кризиса сильнее всего: с 2007 года доходы в сфере строительства сократились на 90%.

«Итальянская мафия инвестирует в Германию в последние годы. Как и другие законные компании в Европе, они нашли очень выгодные возможности для бизнеса здесь», — цитирует издание главу итальянской финансовой полиции на Сицилии.