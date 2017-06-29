Из-за азербайджанца эвакуировали автовокзал в Казани

В Казани эвакуировали десять автобусов у автовокзала «Южный» из-за 37-летнего жителя Азербайджана, у которого в ВАЗ-2114 служебная собака учуяла признаки наличия взрывчатых веществ, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

«Около семи часов утра сотрудники полиции проверили машину, в результате собака учуяла наличие признаков взрывчатых веществ. Были эвакуированы 50 человек и 10 автобусов», — рассказали ProKazan.ru.

При этом в ходе повторной, более тщательной проверки автомобиля никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуированные люди вернулись обратно.