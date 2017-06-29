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Дадаева признали виновным в убийстве Немцова

 

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновным предполагаемого исполнителя убийства Бориса Немцова Заура Дадаева, сообщает «Медиазона».

Кроме Дадаева в деле еще четверо фигурантов: братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, они получили заказ на убийство осенью 2014 года.

После ареста все обвиняемые признали вину, но потом отказались от показаний. Дадаев, выступая с последним словом, сказал, что ему «очень стыдно» за признательные показания.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Заказчиком следствие называет бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова, якобы пообещавшего заплатить 15 млн рублей. Он находится в международном розыске, его дело выделили в отдельное производство.

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