Мировой долг достиг рекордного уровня в первом квартале текущего года, увеличившись до $217 трлн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на доклад Института международных финансов (IIF).

Уточняется, что данный показатель составил 327% мирового ВВП.

«Увеличение мирового долга может создать препятствия для долгосрочного роста и в конечном итоге представляет риски для финансовой стабильности», — заявили в IIF.

Уточняется, что общий долг развивающихся стран вырос за указанный период на $900 млрд — до $23,6 трлн. Больше всех на этот показатель оказали влияние Бразилия (рост долга на $600 млрд) и Индия ($200 млрд).

Ранее в Конгрессе США сообщили, что госдолг вырастет до 150% ВВП через 30 лет.