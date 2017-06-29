Депутата Эльмана Насирова допросят по делу Афгана Мухтарлы

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Афгана Мухтарлы о замене меры пресечения. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, председательствовал на суде Вугар Мамедов.
По словам адвоката Эльчина Садыгова, на следствии по делу будет допрошен депутат Эльман Насиров.
Ранее СМИ распространили интервью депутата, в котором он якобы заявил, что задержание Афгана Мухтарлы стало результатом спецоперации спецслужб Грузии и Азербайджана.
«Мы подняли ходатайство о том, чтобы были допрошены депутат Эльман Насиров и ведущий Общественного телевидения, который также озвучил эту мысль. Наше ходатайство было одобрено. Они будут допрошены», - сказал адвокат.