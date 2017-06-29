Убившие азербайджанца нацисты получили 54 года тюрьмы

Бабушкинский суд Москвы огласил приговор националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» и девяти членам движения «Реструкт», участвовавшим в смертельном избиении азербайджанца Заура Алышева.

Судья признала Тесака виновным и назначила ему десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прокурор ранее просил приговорить Марцинкевича к 11,5 года. Срок его наказания будет исчисляться с 27 января 2014 года.

Из остальных девяти фигурантов дела самый большой срок получил Дмитрий Шельдяшов – 10 лет колонии строгого режима. Шесть лет тюрьмы получил Михаил Шаланкевич, пять лет заключения общего режима – Евдоким Князев и Роман Максимов, три года колонии общего режима – Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова. Самый молодой соучастник Александр Шанкин, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, получил шесть лет воспитательной колонии.

Все они члены подразделения «Наркофиляй» группы «Реструкт» — неформального международного общественного движения, главная цель которого якобы помешать процессам, «которые ведут к деградации русской нации». В рамках «Реструкта» существовало несколько подразделений, в частности «Оккупай педофиляй», «Наркофиляй», «Алкофиляй», «Выселяй».

Как следует из названий, специализация «борьбы» с деградацией была узконаправленной. Способы же — примерно одинаковые. Члены группы находили в интернете тех, кого подозревали в педофилии или, например, продаже наркотиков, и «разбирались» с ними.

На деятельность «Наркофиляй» правоохранительные органы обратили внимание летом 2014 года, после того как в полицию обратился двоюродный брат погибшего Заура Алышева. Родственник рассказал, что молодые люди позвонили Зауру и под благовидным предлогом договорились о встрече. Где нашли номер телефона, неизвестно (на суде молодые люди утверждали, будто на сайте с информацией о продаже наркотиков). Встретившись с Алышевым на улице Снежной в Москве, четверо членов «Реструкта» начали издеваться над ним. Заковали его в наручники, поставили на колени, заставили извиняться якобы за продажу запрещенных курительных смесей (спайсов). Все это они снимали на камеру. После «тимуровцы» начали избивать Алышева, колотя по голове, спине, рукам и ногам. Крики привлекли внимание правоохранителей, члены «Реструкта» прервали экзекуцию, а Заура забрали в отделение для дачи показаний.

Когда Алышев вышел из ОВД, на улице его уже поджидали те же молодые люди. Они решили добить мужчину. Продолжив издевательство, один из членов «Реструкта» обхватил Заура и с силой бросил на асфальт, остальные били руками и ногами. От полученных ударов Заур Алышев позже скончался в больнице.

У гражданина Азербайджана осталась на родине мать-инвалид, которой он помогал деньгами, а в Москве - сын и жена, граждане России. Доказательства того, что Алышев продавал наркотики, так и не были найдены, сообщает «МК».

Спустя 10 дней после избиения Алышева члены «Реструкта» совершили еще одно преступление. Они избили гражданина Узбекистана Александра Ли, сделав его инвалидом.

Ранее к шести годам колонии был приговорен другой член «Реструкта» Андрей Макаров, также участвовавший в нападении на Заура Алышева.