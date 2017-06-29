Брейвик пожаловался на Норвегию

Организатор двойного теракта Андерс Брейвик, отбывающий наказание в одной из тюрем Норвегии, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Reuters.

Преступник пожаловался на условия заключения. «Смысл жалобы в том, что мы недовольны излишним уровнем изоляции, которая, к тому же, продолжается уже достаточно долго», — пояснил один из его адвокатов Ойстейн Сторвик.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Террорист сетовал на то, что содержится в одиночной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным. В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал эту жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го Апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправдана, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.