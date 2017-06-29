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Трамп поздравил Ильхама Алиева

 

Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент, Мелания и я от имени народа США искренне поздравляем Вас и народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан. В священный месяц Рамазан мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, посвящают себя чистым и благим делам.

В Соединенных Штатах Америки мусульмане отмечают праздник вместе с семьями и друзьями, они продолжают делить хлеб-соль с соседями и людьми из различных слоев общества. То, что мы отмечаем этот праздник совместно, еще раз напоминает нам важность милосердия, заботы и благих намерений.

По случаю этого праздника США совместно с Азербайджаном еще раз подчеркивают верность этим ценностям. Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с праздником Рамазан»,  говорится в письме.

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