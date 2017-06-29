Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»

Европейский вещательный союз (ЕВС) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Точная сумма, которую союз собирается взыскать, не называется.

Ранее в ЕВС заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг певицы Юлии Самойловой. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса «Евровидение» оказалась под угрозой», — отметили в организации.

Первый канал заявил Самойлову в качестве представителя от России на соревновании, однако Служба безопасности Украины закрыла исполнительнице въезд на территорию государства.