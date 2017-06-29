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Bakcell провела соревнования, посвященные Дню армии фото

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell провела соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соревнованиях, прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 40 журналистов, представляющих различные медиаресурсы страны.

Перед началом соревнований журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого журналисты были поделены на две группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований

Результат

Имя участника

Представляемая организация

Стендовая стрельба

1 место

Валех Дадашов

 

Информационное агентство Report

Стендовая стрельба

2 место

Гусейн Велиев

Информационное агентство Trend

Стендовая стрельба

3 место

Фамил Фархадоглу

Независимый журналист

Пулевая стрельба

1 место

Сабухи Гафаров

 

www.afn.az

Пулевая стрельба

2 место

Джейхун Расимоглу

Информационное агентство Səs

Пулевая стрельба

3 место

Турал Тагиев

 

Газета Palitra

 

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