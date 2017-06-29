Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell провела соревнования по стрельбе среди журналистов по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
В соревнованиях, прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 40 журналистов, представляющих различные медиаресурсы страны.
Перед началом соревнований журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого журналисты были поделены на две группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.
Результаты соревнований представлены в таблице ниже:
|
Тип соревнований
|
Результат
|
Имя участника
|
Представляемая организация
|
Стендовая стрельба
|
1 место
|
Валех Дадашов
|
Информационное агентство Report
|
Стендовая стрельба
|
2 место
|
Гусейн Велиев
|
Информационное агентство Trend
|
Стендовая стрельба
|
3 место
|
Фамил Фархадоглу
|
Независимый журналист
|
Пулевая стрельба
|
1 место
|
Сабухи Гафаров
|
Пулевая стрельба
|
2 место
|
Джейхун Расимоглу
|
Информационное агентство Səs
|
Пулевая стрельба
|
3 место
|
Турал Тагиев
|
Газета Palitra