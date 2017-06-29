Booking перестала бронировать отели в Карабахе

Компания Booking.com после обращения азербайджанской стороны приостановила бронирование номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана, сказал журналистам официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

МИД Азербайджана, Министерство культуры и туризма, а также посольство страны в Нидерландах, где размещается офис компании Booking, ранее направили руководству компании обращение в связи с осуществлением ею бронирования номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана. В обращении было указано, что в случае продолжения этой деятельности компании азербайджанская сторона примет соответствующие меры.

Подобную деятельность Booking азербайджанская сторона расценила как противоречащую нормам международного права, уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма.

Бронируя номера в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана, компания осуществляла деятельность, которая полностью противоречит позиции Нидерландов, где компания официально зарегистрирована, а также ЕС, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал Гаджиев.